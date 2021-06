Cagliari. Dopo un diverbio scendono in strada e menano uno straniero

Nei guai un 45enne e un 60enne

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo, al termine di una prolungata e accorta attività investigativa, hanno depositato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari una corposa informativa di reato, con l'accusa di lesioni personali aggravate in concorso nei confronti di due vecchie conoscenze delle forze dell'ordine, due uomini residenti in via Schiavazzi rispettivamente di 45 e 60 anni.

Le indagini sono state corroborate da quanto acquisito ed emerso dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nello Stadio “Sardegna Arena” e nel mercato civico del quartiere di Sant'Elia. È stato possibile identificare con certezza i due individui quali autori materiali dell'aggressione perpetrata il 25 aprile scorso ai danni di un 28enne marocchino residente a Sinnai, anch’egli ben noto alle forze dell'ordine.

L'evento aveva avuto notevole risonanza mediatica e alla fine degli accertamenti è stato possibile ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto riferito, era cominciato tutto con uno sfottò proveniente dalle finestre delle case popolari che lo straniero non aveva accettato, affrontando a muso duro i due che erano scesi per strada e l’avevano menato.