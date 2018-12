Prostituzione, droga e immigrazione clandestina, sei cittadini stranieri in manette

Operazione antidroga condotta dalla Compagnia di Carbonia

Di: Alessandro Congia

Dalle ore 6 di quest'oggi, nelle province di Cagliari, Sassari e Alessandria, i militari della Compagnia di Carbonia, coadiuvati da personale dei comandi competenti per i territori in cui sono condotte le operazioni, stanno dando esecuzione a sei ordinanze di applicazione di custodia cautelare in carcere, disposte dal Tribunale di Cagliari su richiesta della locale D.D.A. nei confronti di sei soggetti stranieri (un algerino, un tunisino e quattro nigeriani), gravemente indiziati dei reati di associazione a delinquere, sfruttamento e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e della prostituzione, detenzione di banconote contraffatte e spaccio di sostanze stupefacenti a minorenni.

I provvedimenti scaturiscono dagli esiti investigativi dell’operazione convenzionalmente denominata "Arruga", condotta dal dicembre 2014 fino ad oggi dal Nucleo Operativo della Compagnia di Carbonia, che, attraverso due principali filoni d’indagine ha svelato l’esistenza di altrettante distinte tratte di extracomunitari clandestini che, giunti in Sardegna, venivano gestiti e sfruttati da due organizzazioni criminali.

I dettagli della brillante operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa prevista in mattinata, presso il Comando Provinciale Carabinieri di via Nuoro – Cagliari.