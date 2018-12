Debora Spiga & The Fitter Mood: “Tutti gli artisti dentro Harmonic”

Un ambientazione magica alla Stranger Things, ecco il nuovo singolo creato da alcuni giovani talenti cagliaritani. Guardate il VIDEO

Di: Alessandro Congia

La storia di Harmonic nasce dalla voglia di creare un pezzo con una storia in cui il tema è l'amore ma che non è una canzone d'amore. Mentre molte storie di coppie tendono a trattare il come la vita da coppia sia bella e rinvigorente, noi volevamo mostrare il come le coppie possono (e quasi sempre hanno) i loro problemi, dovuti da entrambi i partner e come la rottura sia facile se le cose non vengono affrontate nel modo giusto.

La coppia di Harmonic è una formata da persone che cercano di sotterrare i problemi piuttosto che discutere per risolverli; arrivano al punto in cui la loro testardaggine li rende incapaci di comprendere l'un l'altro e cercano di risolvere le cose per conto proprio piuttosto che insieme.

La produzione, da parte di The Fitter Mood (Daniele Moi), l'arrangiamento dei VooDoo Juice (Andrea Tore Espa e Michael Sommers) la voce molto calda ed espressiva di Debby, cercano di ricreare un mood che si sposa con la storia attraverso l'implementazione di vari generi per creare qualcosa di un po’ diverso dalle solite ballate. Debora Spiga, 28enne cagliaritana, artista multiforme conosciuta soprattutto tra gli amanti del disegno che la seguono su YouTube attraverso il suo canale Debby Arts.

VIDEO