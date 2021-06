Per i 35 anni della comunità "Il Gabbiano" una giornata all'insegna dell'inclusione con Laura Spano

Il centro dedicato ai ragazzi speciali e portato avanti da decenni dai frati di padre Monti della congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi, in occasione del 35° anniversario della fondazione, il centro di accoglienza per persone diversamente abili "Il Gabbiano" di Oristano ha festeggiato la sua giornata a favore dell' inclusione sociale. Ospite dell'evento la nota cantante Laura Spano, in compagnia della quale gli ospiti della struttura, come fanno sapere gli organizzatori, "hanno trascorso una mattinata all'insegna delle tradizioni della nostra amata terra". I ragazzi hanno preparato una coreografia esibendosi sulle note di una canzone dell'artista.

"Tutto si è svolto col massimo rispetto delle regole anti-Covid in vigore, e con la speranza di poter organizzare in futuro un altro incontro con tante altre sorprese. Per ora abbiamo avuto la grande soddisfazione di essere riusciti a centrare in pieno il nostro obiettivo".

Il centro nato circa 35 anni fa, è stato portato avanti sino ad oggi dai frati di padre Monti della congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione ed è oggi gestito dal direttore padre Giovanni Petrelli.