Anna Maria Busia nuovo commissario regionale del Centro Democratico Sardegna

Bruno Tabacci: «La persona giusta, lavorerà per le prossime elezioni regionali»

Di: Antonio Caria

La consigliera regionale Anna Maria Busia è il nuovo Commissario Regionale del Centro Democratico in Sardegna.

La nomina è stata decisa da Bruno Tabacci, presidente nazionale di Centro Democratico anche in vista delle imminenti elezioni regionali.

«Ringraziamo per il prezioso lavoro svolto – dichiara una nota del presidente nazionale di Cd Bruno Tabacci – il segretario regionale uscente Nicola Selloni, dimessosi per sopraggiunti impegni. Siamo convinti peraltro che per Centro Democratico si apra una fase di crescita ulteriore grazie all’apporto che potrà dare una donna di primissimo spessore politico e professionale nel campo dell’avvocatura come Anna Maria Busia, che in questi anni ha lavorato egregiamente in Consiglio Regionale e che si è distinta a livello nazionale nelle vesti di responsabile nazionale giustizia del partito. Ad Anna Maria Busia chiederemo – ha concluso – di lavorare fin da subito in vista delle prossime elezioni regionali, ma anche di dare il suo contributo insieme a tutta Cd Sardegna in vista delle elezioni Europee in sintonia con le amiche e gli amici di +Europa di cui Cd è uno dei tre soggetti fondatori».