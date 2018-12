Banari si rifà il look

Approvata l’applicazione dell’avanzo di amministrazione. Dalla Regione in arrivo circa 900 mila euro

Di: Antonio Caria

Nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale di Banari presieduta dal Sindaco Antonio Carboni ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2018/2020 con l’applicazione dell’avanzo libero di amministrazione 2017, quantificato in circa 44 mila euro, che sarà destinato per progetti di restauro e di recupero di opere pubbliche all’interno del paese.

Tra gli interventi che saranno messi in atto, la messa norma delle tribune del campo di calcio” Alberelli”, che permetterà di utilizzarle totalmente in occasione della festa patronale di San Lorenzo, delle partite dell’U.S. Banari (Promozione Csi) e di altri eventi organizzati dall’Amministrazione comunale, la realizzazione dell’intonaco del muro di ingresso del cimitero comunale e il rinnovo della caldaia dell’edificio comunale con la relativa messa a norma del locale

Inoltre si procederà alla sostituzione del portone di entrata del centro anziani ubicato nella via principale del paese; taglio di alberi pericolanti in aree diverse del paese, al posizionamento di griglie d’acqua davanti al palazzo del Comune, a interventi di manutenzione delle strade del paese e all’eliminazione delle buche, al posizionamento delle ringhiere parapetto nell’ uscita Biblioteca comunale lungo la passeggiata “Sa Caminera” e in Piazza della Palma.

«Tutti interventi che erano urgenti e che aggiunti all’ ultimo utilizzo dell’avanzo di amministrazione di circa 65 mila euro risalente alla fine del 2016, – spiegano dal Comune – portano a circa 110 mila euro il totale delle risorse ordinarie del bilancio comunale stanziate in poco più di 2 anni dall’attuale amministrazione in opere pubbliche, pur in presenza fino a poche settimane fa di vincoli rigidi imposti dal pareggio di Bilancio, che a Banari è stato applicato proprio dalla nuova amministrazione con a capo Antonio Carboni».

Altre buone notizie per il Comune di Banari arrivano dai recenti finanziamenti regionali, quantificati in circa 900mila euro, di cui quasi 800mila serviranno per ultimare i lavori della locale casa di riposo, che potrà soddisfare le richieste degli anziani non autosufficienti del paese e del territorio, mentre gli altri 90mila euro serviranno per la messa in sicurezza e il recupero della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo e di quella di Santa Croce.

Entro la fine dell’anno 2018 inoltre verranno rese operative le telecamere dell’impianto di videosorveglianza, che consentiranno il monitoraggio dei punti nevralgici del paese e tutte le relative vie di accesso.

Sempre per la fine dell’anno saranno ultimati i lavori di potenziamento dell’impianto fotovoltaico nei locali delle ex scuole elementari, che diminuiranno i consumi energetici anche nell’adiacente centro polivalente di via Lamarmora e nel campo di calcio.

Per rimediare ai problemi di collegamento ADSL veloce in molti punti del paese, il Comune ha firmato una convenzione con una società privata, che ha permesso attraverso un ponte radio a molti banaresi finalmente una navigazione su Internet all’altezza dei tempi e delle aspettative sia dei privati che dei professionisti locali.

A questo proposito sono attivi già da alcune settimane 3 punti Wi-Fi free rispettivamente nella piazza del Comune, nella piazza della Palma e nei locali della Biblioteca Comunale. «Insomma – ha dichiarato il primo cittadino – Banari è un paese che a scomparire non ci sta proprio e contro lo spopolamento intende lottare con le foto, come ha dimostrato la recente performance di agosto, ma anche con i fatti e degli interventi concreti che favoriscano il soggiorno e la vita quotidiana dei suoi residenti».