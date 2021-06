A Sassari 11 nuovi contagi: 71 i positivi

Tre i cittadini ricoverati per Covid

Di: Redazione Sardegna Live

Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, oggi, 11 giugno, le persone positive al coronavirus sono 71 di cui 11 nuovi casi.

Tre i cittadini ricoverati (come sempre già inclusi nel totale).

Le persone in quarantena in città sono 171, come riferito da Palazzo Ducale.