Babbi Natale in Corsa, anche quest’anno va in scena la solidarietà

Promossa per il quarto anno dal Centro Sportivo Italiano, l’iniziativa è all’insegna dei “10mila passi di generosità per tre Punti Rosa a Cagliari”

Di: Alessandro Congia

Domenica 23 dicembre sul Lungomare Poetto si terrà la 5^ edizione di Babbi Natale in corsa, la gara di solidarietà finalizzata alla raccolta fondi per la creazione dei Punti Rosa per l'allattamento dei bambini in tre strutture cittadine dell'Azienda Tutela Salute Sardegna. L'evento è organizzato dal Centro Sportivo Italiano Cagliari in collaborazione con Lukarun.

La competizione non agonistica, aperta a tutti senza limite di età, si svolgerà su un percorso di circa diecimila passi: partenza dalla prima fermata del Poetto sino al giro di boa all'altezza dell'Ippodromo e arrivo presso lo stabilimento balneare del Lido di Cagliari. Per partecipare occorrerà indossare l'abito di Babbo Natale e iscriversi la mattina della gara presso l'area della partenza. La quota di iscrizione è di 3 euro e comprende la copertura assicurativa e la medaglia ricordo.

L'iniziativa solidale nata nel 2014 rinnova il suo appuntamento e quest'anno dedicherà la raccolta fondi per l'acquisto di poltrone ergonomiche e di fasciatoi necessari alla creazione di Punti Rosa per l'allattamento presso tre strutture dell'ATS ASSL Cagliari: Ufficio ticket Area Vasta di via Romagna, Servizio Igiene e Sanità pubblica (servizio vaccinazioni) di via Sonnino e Reparto Ginecologia e Ostetricia P.O. SS. Trinità.

L'obiettivo della creazione dei Punti Rosa è di contribuire alla qualità della vita delle famiglie anche in quelle strutture pubbliche di grande afflusso e con tempi di permanenza variabili per dare la possibilità alle mamme di allattare, cambiare e accudire i bambini e vivere questo naturale momento di bisogno e intimità in un ambiente attrezzato, accogliente e confortevole.

La raccolta fondi è già iniziata. Le donazioni potranno effettuarsi nei seguenti modi: presso la sede del CSI Cagliari in via Della Pineta 153 a Cagliari; presso il punto vendita Deriu Sport al Centro Commerciale I Mulini in via P. Della Francesca 3, Su Planu a Cagliari; tramite bonifico bancario sul conto del CSI Cagliari con causale “Babbi Natale in corsa 2018”sull'IBAN: IT90 F 02008 04818 000102739128; durante il giorno dell'evento presso il punto di arrivo allo stabilimento balneare il Lido di Cagliari.

Oltre alla novità della location, al termine della gara sarà assegnato un premio per la partecipazione al Babbo Natale più originale. Il premio è messo in palio e offerto dalla Direzione dello stabilimento Il Lido di Cagliari e consiste nell'abbonamento di un mese per una cabina di terza categoria da utilizzare nell'estate 2019.

Il regolamento con i dettagli dell'iniziativa e tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sulla pagina dell'evento Facebook “Babbi Natale in corsa2018”.

Il Centro Sportivo Italiano è l'ente di promozione sportiva più antico d’Italia. Nel 2019 festeggerà i suoi 75 anni di attività sul territorio nazionale attraverso la collaborazione di 139 Sedi Territoriali e 19 Sedi Regionali. La sua mission è promuovere lo sport come momento di educazione, crescita, impegno sociale e di aggregazione.