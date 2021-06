Siniscola. Piazza e fa esplodere ordigno nella villetta di due avvocati: arrestato 20enne

L'episodio risale allo scorso marzo

Di: Giammaria Lavena

Nella mattinata odierna la Squadra Mobile di Nuoro ha eseguito, su ordine della Procura, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane siniscolese, ritenuto autore materiale dell’attentato dinamitardo ai danni di due avvocati di Siniscola. Lo scorso 1 marzo un ordigno esplosivo è stato fatto detonare nelle immediate vicinanze del portoncino di una villetta bifamigliare.

L’immobile, realizzato su più livelli, ospita i nuclei famigliari dei due avvocati. L‘ordigno, posizionato sullo scalino di accesso della villetta, aveva provocato lo scardinamento del portone di ingresso e la sua proiezione verso l’interno, nonché gravi danni ai muri.

Le immediate indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dal Pm Emanuela Porcu avrebbero consentito di raccogliere gravi elementi di responsabilità nei confronti di un 20enne siniscolese con precedenti di polizia e di individuare i possibili moventi del reato.

Maggiori informazioni saranno comunicati in un incontro con i giornalisti che avrà luogo in questura in mattinata.