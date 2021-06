Guasto tecnico, nave Moby-Tirrenia non attracca ad Arbatax

Assessore Todde: "Sardi penalizzati, servono mezzi più efficienti"

Di: Redazione Sardegna Live

La nave Tirrenia-Moby Otta, della tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, questa mattina è rimasta per circa un'ora a due miglia dal porto di Arbatax per un guasto tecnico che non è stato risolto e, non essendo riuscita ad attraccare nel porto ogliastrino, si è diretta alla volta di Cagliari dove sono stati sbarcati i passeggeri che hanno dovuto affrontare notevoli disagi.

In riferimento alla vicenda è intervenuto l'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde: "Comprendo la possibilità di un guasto tecnico ma il servizio pubblico di trasporto marittimo deve essere garantito e migliorato, per questo chiedo alla compagnia di dotarsi di mezzi più efficienti - ha dichiarato l'esponente della Giunta Solinas -. Questa tratta non può trasformarsi ogni volta in un'odissea. Non è la prima volta, infatti, che la nave non si ferma al Porto di Arbatax, discriminando i passeggeri in viaggio per l'Ogliastra, costretti a sbarcare al porto di Cagliari per poi proseguire il percorso in pullman".

"I 179 passeggeri a bordo - prosegue Todde - non sono stati neanche informati correttamente dell'accaduto, in quanto avrebbero ricevuto la notizia che lo sbarco sarebbe stato impedito dalla Capitaneria e non a causa di un guasto. Questi disservizi non solo ledono il diritto alla continuità territoriale dei sardi, ma penalizzano l'imminente stagione turistica".