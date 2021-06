Morta Camilla, la 18enne ricoverata in ospedale dopo il vaccino AstraZeneca

Non ce l'ha fatta la ragazza ricoverata a Genova dopo una trombosi

Di: Redazione Sardegna Live

È morta Camilla, la 18enne di Sestri Levante ricoverata domenica all'ospedale San Martino di Genova dopo una trombosi al seno cavernoso e operata per la rimozione del trombo e per ridurre la pressione intracranica.

La giovane era stata vaccinata contro il Covid con AstraZeneca il 25 maggio nell'open day per gli over 18. "Purtroppo, poche ore fa, Sestri Levante è stata colpita da un lutto che mai avremmo voluto vivere – dice la sindaca di Sestri Valentina Ghio -. L'amministrazione comunale e tutta la città si stringono intorno alla famiglia della ragazza scomparsa oggi. In questo momento di dolore esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza ai familiari di Camilla".

Successivamente era intervenuta l'equipe neurochirurgica "per un intervento volto ad alleviare la pressione intracranica derivante dall'emorragia". L'ospedale aveva nel frattempo comunicato di aver attivato la procedura di segnalazione all'Aifa ai fini della farmacovigilanza. Le condizioni di Camilla, fino a poche ore fa, erano gravi ma stabili come comunicato dallo stesso presidio.

La paziente, si legge sempre nel bollettino del San Martino del 9 giugno, "è stata sottoposta a fibrinolisi di alcuni trombi presenti nella parte venosa del circolo epatico con buoni risultati. Attualmente è ricoverata in Terapia Intensiva in respiro spontaneo. È in terapia anticoagulante e verrà sottoposta a precauzionali indagini angiografiche del circolo cerebrale. Permanendo la situazione di basso livello ematico di piastrine nel sangue, la paziente necessita di monitoraggio presso la Terapia Intensiva". Oggi stesso Alisa, l'agenzia per la sanità della Regione Liguria, ha disposto che le sedi vaccinali sospendano, fino a nuova indicazione e a scopo precauzionale, la somministrazione del lotto ABX1506 del vaccino AstraZeneca.