Macomer. Spaccio di cocaina e 2mila euro in casa: arrestata una 47enne

Trovati nell'abitazione 30 grammi di cocaina e 2mila euro provento dell'attività di spaccio

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Macomer, a conclusione di un mirato servizio antidroga disposto dalla Compagnia, i carabinieri della Stazione di Silanus, coadiuvati da quelli della locale Stazione, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Daniela Meledina, classe 74.

A seguito di una perquisizione domiciliare, la donna sarebbe stata trovata in possesso di 30 grammi di cocaina suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento, 2 bilancini di precisione e 2mila euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.

L’operazione, scaturita da un'attenta osservazione da parte dei militari su un insolito via vai di persone, ha permesso di porre fine all'attività illecita. Nella mattinata odierna presso il Tribunale di Oristano è stato convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo.