Solinas: "Green pass lo avevamo proposto noi l'anno scorso"

"Non è altro che il passaporto sanitario che avevamo proposto noi. Oggi giorno importante"

Di: Giammaria Lavena

"Il green pass non è altro che il passaporto sanitario che avevamo proposto noi in Sardegna lo scorso anno". Lo afferma il presidente della Regione Christian Solinas ai microfoni del Tgr Sardegna. "Oggi è un giorno importante - ha aggiunto - perché avremo la certezza che il turismo possa tornare a una nuova normalità e i flussi di persone e mezzi potranno andare in Europa liberamente".

Il governatore è intervenuto anche sulla questione zona verde, il cui ingresso dovrebbe essere decretato oggi dal centro Ue per la prevenzione e il controllo delle malattie. "Il fatto che la Sardegna diventi una delle poche green zone d'Europa aiuterà molto a far aumentare la domanda verso la nostra Isola - ha spiegato -. Intanto stiamo lavorando perché vi sia una graduale ripresa e potenziamento dei collegamenti aerei".

"La campagna vaccinale sta procedendo con rapidità", sostiene Solinas, speranzoso che "entro l'estate avremo raggiunto il risultato dell'immunità complessiva di tutta la popolazione sarda". "In ogni caso - conclude -, chiedo che prevalga un grande senso di responsabilità perché il virus non è andato in ferie, noi come istituzione faremo tutto ciò che serve per verificare, controllare, e aiutare le persone a evitare comportamenti che potrebbero determinare una nuova diffusione virale".