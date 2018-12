Dal 7 al 29 dicembre il Natale a Cheremule 2018

Il programma è stato promosso dall’Amministrazione comunale, dalla Pro loco e dalle Associazioni paesane

Di: Antonio Caria

Sarà il concerto della scuola civica di musica “Meilogu”, “I suoni del Cinema”, in programma oggi 7 dicembre alle 19.00, presso il Centro culturale, ad aprire l’intenso programma degli eventi del Natale a Cheremule 2018 promosso dall’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Antonella Chessa, dalla Pro loco e dalle Associazioni del paese.

Domani 8 dicembre la consulta giovanile porterà i partecipanti alla scoperta delle Cortes di Fonni. Sempre i ragazzi della Consulta cureranno per Domenica 9 alle 16.00 lunedì 10 e venerdì 14 alle 17.30, venerdì 21 alle 16.30, al Centro sociale, dei laboratori per bambini, dal titolo “Aspettando il Natale”.

Giovedì 13 alle 17.30, al Centro sociale, lo sportello linguistico proporrà il laboratorio del Natale in limba mentre sabato 15 il Centro culturale ospiterà la presentazione del libro “Nel Regno di Xij” di Bernardo De Muro.

Venerdì 21 alle 19.00 la scuola civica di musica Meilogu intratterrà il pubblico con “Le musiche di De André”, un concerto musicale nel corso del quale si terrà anche la presentazione del libro “Fabrizio de André e l’isola paradiso” di Giovanni Gelsomino.

Sabato 22 alle 19.00, nella cornice della parrocchia di San Gabriele Arcangelo, rassegna di cori “A Cuncordu”. Doppio appuntamento per domenica 23: il primo alle 18.00, al Centro culturale, con al recita di Natale dei bambini di Cheremule; il secondo alle 19.00, con l’arrostita in piazza a cura della Consulta Giovanile.

Martedì 25 dalle 15.30 le vie del paese saranno allietata dal suono della zampogna dalla distribuzione delle caldarroste e dallo spettacolo pirotecnico organizzato dalla Pro loco.

Giovedì 27 Cheremule va al cinema, viaggio organizzato dall’Amministrazione comunale. Venerdì 28 gli amici di Fabio promuovono “Una giornata per Fabietto” con la presentazione del libro del compianto Pierpaolo Fadda “Pensieri alla vita per l’Ail”, in programma alle 18.00 nel centro culturale. Sabato 29 il gran finale con i mercatini di Natale promossi dalle Associazioni di Cheremule.