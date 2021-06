Samassi. Litiga col figlio e lo accoltella: denunciato un 51enne

I due hanno avuto una violenta discussione, legata a precedenti incomprensioni

Di: Redazione Sardegna Live

Ha accoltellato il figlio di 30 anni dopo una lite scaturita per futili motivi. Un agricoltore 51enne è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali causate al giovane attualmente ricoverato all'ospedale di San Gavino Monreale. L'episodio è avvenuto ieri a Samassi, in località Santo Stefano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri e un'ambulanza del 118. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, padre e figlio, quest’ultimo ben noto alle forze dell’ordine, hanno avuto una violenta discussione, legata a precedenti incomprensioni, e il 51enne ha ferito con una coltellata al fianco il figlio. Dovrebbe cavarsela in dieci giorni.

I militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato il coltello usato per il ferimento.