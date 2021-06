Ladro in trasferta, da Monserrato a Tortolì per mettere a segno una serie di “furti in abitazione”: denunciato

Individuato dalla Polzia attraverso servizi di osservazione, appostamento e pedinamento

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia di Tortolì ha denunciato alla Procura della Repubblica di Lanusei M.R. residente a Monserrato, con l’accusa di aver messo a segno una serie di “furti in abitazione” e di “indebito utilizzo di carta di credito”.

L’attività di indagine è scaturita dalla denuncia dei proprietari di un’abitazione, sita in pieno centro a Tortolì, che lamentavano diversi episodi di furto all’interno del loro appartamento (oltre quattromila euro in contanti; bancomat di Poste Italiane; libretto postale) nonché prelievi non autorizzati sul conto corrente postale loro intestato (600 euro in tutto).

Attraverso servizi di osservazione, appostamento e pedinamento, mirati su giorni specifici della settimana, beneficiando anche di immagini di videosorveglianza, gli agenti del Commissariato hanno concentrato i sospetti sull’uomo, riuscendo a interromperne i propositi criminosi nella mattina di ieri, allorché, fermato, identificato e perquisito, è stato sorpreso in possesso della chiave dell’appartamento preso di mira.

L’uomo (disoccupato, pregiudicato per reati contro il patrimonio), risiede normalmente a Monserrato (CA) ed è solito viaggiare in pullman per raggiungere Tortolì dove per alcuni giorni alla settimana è ospite presso l’abitazione della compagna.