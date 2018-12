Rapina al tabacchi di San Michele, bottino 40mila euro

L’episodio è avvenuto in via Bosco Cappuccio, di fronte alle case popolari di via Podgora

Di: Alessandro Congia

Tre banditi, di cui uno con l’arma impugnata contro il cassiere, un blitz fulmineo per portare via l’incasso della sera precedente (da una prima stima pare parecchie migliaia di euro).

Poi la fuga, probabilmente in auto anche se non è escluso che i malviventi sia fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto, intorno alle 7.30, gli equipaggi delle Volanti della Questura (coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo) e i colleghi della Mobile, coordinati dal dottor Marco Basile.

(Notizia in aggiornamento)