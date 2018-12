In giro con la Mercedes, nella borsa la droga: 27enne pregiudicato nei guai

I poliziotti l’hanno fermato e perquisito, addosso lo stupefacente

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Salvatore Porcu, 27enne cagliaritano, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, l’equipaggio della squadra Volante del Commissariato di Polizia di Stato di Quartu Sant’Elena, ha notato un’autovettura Mercedes CLS condotta da un giovane. La palese giovane età del conducente ha insospettito i poliziotti che hanno proceduto a fermare il veicolo per un controllo.

All’atto del controllo dall’interno dell’abitacolo fuoriusciva un forte odore di sostanza stupefacente tipo marijuana e lo stesso conducente, identificato per Salvatore Porcu, con precedenti specifici a suo carico, consegnava una “sigaretta” spenta appena vista la pattuglia della Polizia.

Da un controllo all’interno del veicolo gli agenti hanno trovato dell’hashish pari a 2,6 grammi mentre dentro una borsa è stata rinvenuta della marijuana per un peso complessivo di 77 grammi e un bilancino di precisione. Dalla successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 8 grammi di marijuana.

Il quantitativo totale di sostanza stupefacente sequestrata è pari a 95 grammi. Il giovane è stato arrestato e al termine degli atti di rito è stato condotto presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare, in attesa del processo con rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.