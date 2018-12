Natale a Tissi 2018: reso noto il programma

Gli eventi, promossi dall’Amministrazione comunale, si concluderanno il 4 gennaio

Di: Antonio Caria

Sarà un ricco Natale di eventi quello promosso dall’Amministrazione comunale di Tissi guidata dal Sindaco GianMaria Budroni. Ha avuto inizio l'1 dicembre e si concluderà il 21 dello stesso mese l’iniziativa “Bibliotecario per un giorno” nella biblioteca comunale.

Il 9 alle 18.00, in piazza del municipio, L’Asd Folgore, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Associazione turistica Pro loco, ha organizzato l’accensione dei presepi di quartiere, con appuntamento in piazza municipale. Sette le postazioni allestite (Chiesa di Sant’Anastasia, vicolo Sa Domo ‘e su Furru, via Angioy, via Caduti di Superga, via Europa, via Municipale e via Dante.

iIl 10 alle 17.00, si ritorna in biblioteca per il laboratorio per bambini “Le Renne di Babbo Natale”.

Il programma proseguirà, poi, il 13 alle 20.00 con l’esibizione di gruppi folk all’Ex Mà, il 16 alle 10.30 con la giornata dell’anziano nel punto di ristoro Ex Mà, dal 17 al 20, al museo etnografico Ex Mà, con la casa di babbo Natale, il 19 alle 16.00 con la tombolata dei ragazzi delle scuole medie in ludoteca e il 21, sempre in ludoteca, alla stessa ora, con l’arrivo di Babbo Natale.

Il 23 dalle 15.00, la piazza municipale ospiterà i mercatini di Natale seguiti, il 29, alle 18.00, con il presepe vivente a Sant’Anastasia. L’ultima manifestazione è in programma il 4 gennaio alle 16.00 con la tombolata presso il punto di ristoro Ex Mà.