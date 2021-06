Scomparso ieri da Alghero: Chicco è stato ritrovato

La sorella: “Grazie a tutti per il vostro aiuto”

Di: Redazione Sardegna Live

“Chicco è stato ritrovato, sta bene, sta andando in ospedale per accertamenti”. A dare la bella notizia è la famiglia di Chicco Santarelli, l’uomo di cui non si avevano più notizie da ieri, quando era uscito di casa nel pomeriggio, ad Alghero, e non vi aveva più fatto ritorno.

Numerosi sui social gli appelli di familiari e amici, ma altrettante le condivisioni della foto di Chicco da parte degli utenti algheresi. “Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato” ha scritto la famiglia.