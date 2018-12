La Lega a sostegno di Gianfranco Dore

Giovanni Nurra e Ignazio Manca: «Auspichiamo l’intervento risolutivo dello stato»

Di: Antonio Caria

«Raccogliendo l'appello di Antonio Jodo e Giuseppe Palopoli, la Lega sezione di Sassari, con la nostra militante Patrizia Simula, il responsabile organizzativo Angelo Cubeddu, si è interessata al caso di Gianfranco Dore».

Lo si legge in comunicato stampa firmato da Giovanni Nurra (Coordinatore provinciale del nord Sardegna) e Ignazio Manca (Coordinatore provinciale di Sassari).

«Oltre l'impegno quotidiano per trovare una soluzione efficace per garantire dignità e lavoro ad un uomo finora dimenticato, oggi – prosegue la nota – con un piccolo gesto, un invito a cena, vogliamo regalare a questa persona dimenticata un po' di calore umano e di speranza. Ci auguriamo che questi gesti non siano più necessari, auspicando l'intervento risolutivo dello Stato».