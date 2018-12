Sassari-Alghero: Mario Bruno scrive ai parlamentari del territorio

La lettera è stata indirizzata ai deputati Deiana, Perantoni e Manca e al senatore Licheri

Di: Antonio Caria

Va avanti la lotta per la 4 corsie SS291. Nella giornata di oggi, il Sindaco di Alghero Mario Bruno ha inviato una lettera ai Paola Deiana, Mario Perantoni, Gavino Manca al senatore Ettore Licheri.

Intanto, come dichiarato dallo stesso primo cittadino, «Continua la raccolta di firme tra i cittadini che chiedono con forza il proseguimento della SS291 Alghero-Sassari a quattro corsie, come è da progetto fin dagli anni '80 e come approvato fin dal 2003 dai competenti organi ministeriali. Prosegue anche l'iter del referendum proposto ed approvato dal Consiglio comunale, che può essere evitato solo portando a Roma il 50+1% delle firme degli aventi diritto, che renderebbero chiaro l'esito della consultazione».

A suo modo di vedere «Desta soprattutto preoccupazione l'orientamento negativo dei tecnici della Commissione VIA del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dei Beni Culturali, espresso nella seduta del 15 novembre scorso, seppur, per fortuna, non ancora espressamente formalizzato. È adeguatamente motivata, in ogni caso, – ha aggiunto – la lettura che la stessa Regione da del PPR e della disciplina della fascia costiera: non essendo la Alghero-Sassari una nuova strada, l'intervento di completamento resta ammissibile. Sono da apprezzare, nel frattempo, i tentativi fatti per fugare ogni alibi e ogni dubbio, da più parti politiche».

«Pur apprezzando lo sforzo dell'on. Tedde e del prof. Tocci, non si può purtroppo utilizzare una interpretazione o una modifica del PPR usando l'articolo 143 c.1 lett.h) del Codice Urbani come da loro proposto. L'articolo 143 c.1 lett.h) prevede la " individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate. Se è vero che in astratto si tratti di parte del piano paesaggistico sottratta all'obbligo della co-pianificazione, – ha proseguito Bruno – non è tuttavia possibile modificare o interpretare unilateralmente quelle parti, quali la disciplina dei beni paesaggistici che lo stesso Codice del paesaggio e le sentenze della Corte Costituzionale (da ultimo la sentenza nr.178/2018) riservano alla co-pianificazione, cioè alla elaborazione congiunta dei beni paesaggistici. In sintesi, lo spazio di azione che in astratto l'articolo 143 comma 1 lett.h) sembra concedere, deve esplicarsi - purtroppo - solo all'interno della disciplina co-pianificata».

«Diverso sarebbe, ed è ciò che ho proposto oggi con la lettera indirizzata ai Parlamentari del territorio, – ha concluso il primo cittadino – inserire un emendamento ad una delle leggi "Omnibus" in discussione in Parlamento che dica chiaramente, in maniera esplicita, che la “SS291" è strada preesistente al Piano Paesaggistico Regionale e pertanto non può essere considerata nuova strada in fascia costiera. Gli onorevoli Deiana, Perantoni e Manca, il senatore Licheri, farebbero in tal modo gli interessi del territorio, non solo, come è avvenuto, salvando le risorse fino al 2019, ma mettendo la parola fine ad ogni dubbio interpretativo».