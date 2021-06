E’ scontro sulla sanità. Il leader dell'Udc Giorgio Oppi: “Fermate chi si sente il padrone del mondo”

Intanto, in Consiglio regionale, è in corso un nuovo vertice di maggioranza

Di: Redazione Sardegna Live

E’ in corso un nuovo vertice di maggioranza in Consiglio regionale dopo le frizioni registrate ieri in Aula sulla gestione della sanità.

E' in corso, infatti, una riunione dei capigruppo convocata dal presidente dell'Assemblea Michele Pais, alla quale prendono parte anche il commissario straordinario dell'Ats, Massimo Temussi, e l'assessore della Sanità Mario Nieddu.

Ieri il leader dell'Udc Giorgio Oppi, in riferimento ai vertici dell'Ats, e denunciando le sofferenze dei reparti degli ospedali del Sulcis e la disorganizzazione del personale, ha parlato di "una situazione ormai intollerabile, e la colpa - ha chiarito - è di qualche personaggio che crede di essere il padrone del mondo, bisogna intervenire dall'alto per fermarlo".

Parole che hanno reso necessario l'incontro di oggi al sesto piano del Palazzo di via Roma, dove si trovano gli uffici della presidenza del Consiglio regionale.