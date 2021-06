Iglesias. Alla guida dell'auto in stato di ebrezza: patente ritirata e denuncia per 21enne

Fermato dai carabinieri e sottoposto ad alcol test

Di: Giammaria Lavena

Ieri ad Iglesias, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un 21enne di Carbonia, geometra con precedenti denunce a carico.

Questi sarebbe stato sorpreso alla guida della sua auto in evidente stato di ebbrezza alcolica, accertata mediante utilizzo dell'etilometro in dotazione al reparto procedente con un tasso alcolemico pari a 1,69 mg/litro alla prima prova e 1,56 mg/litro alla seconda prova.

I militari hanno provveduto all’immediato ritiro della patente di guida del giovane, che è stato deferito all'autorità giudiziaria per quanto attiene agli aspetti relativi alla guida in stato di ebbrezza alcolica e alla Prefettura di Cagliari per quanto concerne la patente di guida e i procedimenti amministrativi che ne conseguono.