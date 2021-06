Sinnai. Litigio con conducente per biglietto già usato: lo aggredisce e viene denunciato

Voleva viaggiare con un biglietto già utilizzato. Ne è nata una discussione col conducente che alla fine ha deciso di chiamare i carabinieri: il giovane gli ha sottratto il cellulare gettandolo a terra e frantumandolo, poi avrebbe aggredito l'autista

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Sinnai, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di un'attività di indagine successiva all’aggressione subita in via Roma lo scorso 27 aprile da un autista di autobus di linea Arst, hanno identificato e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un 24enne del luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico, noto ai militari per vicende pregresse. A seguito di un'attenta visione e analisi dei filmati acquisiti dalle videocamere installate sul mezzo pubblico, è stato possibile raccogliere nei confronti della persona denunciata prove schiaccianti di colpevolezza.

Nei confronti del giovane è stato ipotizzato il reato di interruzione di pubblico servizio, tentato furto, danneggiamento, violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e omissione di soccorso. Il 24enne nell'occasione avrebbe esibito un biglietto per due corse con doppio timbro già presente, quindi del tutto utilizzato, e lui e la ragazza che lo accompagnava non avrebbero potuto salire a bordo. Ne sarebbe scaturita una polemica, tanto che il conducente avrebbe deciso di scendere dal mezzo pubblico per chiamare i carabinieri al 112.

Il ragazzo a quel punto gli avrebbe strappato il telefonino di mano per poi fuggire. Raggiunto dopo pochi metri avrebbe allora gettato lo smartphone a terra frantumandolo. Il dipendente dell'Arst, inchinatosi per raccoglierlo, sarebbe stato colpito da un pugno al volto, che gli avrebbe spaccato gli occhiali e lo avrebbe ferito all’arcata sopraccigliare sinistra. Un brutto evento che ha avuto però un’immediata risposta dei carabinieri. Vista la serie di reati collezionati nel frangente il ragazzo rischia adesso una pesante condanna.