Lutto in politica sarda, muore ex Prc

Vittima ieri del tamponamento sulla statale 130 a Villaspeciosa

Di: Ansa

Lutto nel mondo della politica sarda e nazionale. Ieri nell'incidente stradale avvenuto sulla statale 130 a Villaspeciosa ha perso la vita Alessandro Serra, 31 anni. Manager di un'azienda del settore della grande distribuzione, nel 2012 era stato eletto segretario regionale del Prc ed era tuttora un dirigente nazionale. La sua Audi per cause non accertate ha tamponato un trattore stradale con semirimorchio. Nell'impatto la vettura si è incastrata e il conducente è morto sul colpo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.

La notizia della scomparsa del 31enne si è subito diffusa. Molti i messaggi di cordoglio comparsi sulle pagine Facebook. "Tragedia enorme incredibile ingiusta. Senza parole ciao Alessandro", ha postato l'attuale presidente di Prc della Sardegna, Giovannino Deriu. "Ciao Alessandro Serra, amico ma sopratutto compagno di tante battaglie - scrive sul suo profilo Facebook il consigliere comunale di Cagliari, Marco Benucci - È stato un piacere averti conosciuto, aver militato fianco a fianco, aver riso e scherzato, aver mangiato e bevuto, discusso e litigato, votato e tanto altro che si fa tra compagni".