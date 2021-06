Cagliari. Carico sporgente in altezza: camion danneggia i cavi del filobus

Immediato l'intervento della Polizia Locale

Di: Redazione Sardegna Live

Un camion, condotto da un 53enne cagliaritano, ha danneggiato i cavi del filobus in viale Marconi. Dopo aver caricato troppo il mezzo con carta e cartone destinati al macero, l’autocarro si è immesso in viale Marconi con il carico sporgente in altezza oltre i limiti di sagoma e ha agganciato la linea elettrica dei filobus Ctm. Fortunatamente non si sono registrati danni alle persone, considerato che la linea al momento era in tensione.

Immediato l'intervento della Polizia Locale per i rilievi di legge e per regolare la viabilità. Sul posto anche tecnici del Ctm che hanno provveduto a eliminare la situazione di pericolo.