Antonio Razzi in Sardegna: si scatena il mondo dei social

Pioggia di commenti anche per l’ultimo post pubblicato da Sassari: “Oggi ho fatto un giro in aereo per vedere dall’alto le piantagioni di sughero”

Di: Redazione Sardegna Live

L’ex senatore Antonio Razzi si trova in Sardegna da venerdì scorso. Diverse le tappe della sua vacanza: a San Teodoro la “prima tintarella dell’anno”, a Porto Cervo “con il mio amico il Senatore Carlo Doria. Caro Carlo ti ringrazio di vero cuore per questi giorni di allegria e spensieratezza nella tua Sardegna. L’amicizia non ha colore politico, e io posso dire di aver trovato un VERO amico”.

E poi oggi, nel sassarese,“ho fatto un giro in aereo per vedere dall’alto le piantagioni di sughero”. Quest’ultimo post ha scatenato l’ilarità dei social. Tra i tantissimi commenti, alcuni più apprezzati sono stati: “Volando a bassa quota avrebbe potuto ammirare i tappi di sughero in fiore. È uno spettacolo bellissimo”, “Piantagioni di sughero? Non è mica caffè. Si chiamano sugherete!”, “Complimenti, meritate vacanze!!!Dopo tutto il lavoro che hai svolto per noi italiani ti meriti questo è altro!!” e ancora: “ se sorvoli Cabras, Olbia, Arbatax o Cagliari, puoi vedere le piantagioni di cozze …. vengono colte dall’albero una a una!”, "Piantagioni di sughero" è fantastico, Razzi è troppo simpatico...”.