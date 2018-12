Ladro di profumi in trasferta in trappola: scatta la denuncia

Si tratta di un 35enne originario di Sassari

Di: Alessandro Congia

Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro per il contrasto ai reati predatori. I Carabinieri della Compagnia di Siniscola, costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, sia nelle ore diurne che notturne.

In particolare, a conclusione di indagine i Carabinieri del Comando Stazione di Dorgali hanno denunciato in stato di libertà un uomo 35enne originario di Sassari, che, furtivamente in un momento di distrazione della commessa, si impossessava di diversi prodotti cosmetici in una profumeria.

I militari dell’Arma, iniziavano accurate e mirate indagini e riuscendo, in tempi brevissimi, ad identificare il 35enne, già pregiudicato. Nel corso della perquisizione dell’abitazione dell’uomo, i Carabinieri hanno potuto rinvenire 10 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana e recuperare diversa refurtiva nello specifico: confezioni di profumi, orologi e occhiali da sole di dubbia provenienza infatti, lo stesso non ha saputo fornire nessuna ricevuta dei prodotti. Al malfattore è scattato il deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.