Un progetto triennale dedicato a “Maria di Isili”

L’iniziativa è ispirata al famoso libro di Cristian Mannu

Di: Antonio Caria, fotografia di Bruno Atzori

“Maria di Isili” è il nuovo progetto triennale di residenza artistica dell’associazione La Fabbrica Illuminata, che ruota attorno alla pubblicazione dell’omonimo romanzo di Cristian Mannu, vincitore del Premio Calvino 2015, il più importante riconoscimento nazionale per le opere prime.

Un’iniziativa che vede coinvolto l’intero paese di Isili con conferenze, workshop, seminari, laboratori preparatori per uno spettacolo teatrale diretto da Marco Parodi che sarà allestito a conclusione del triennio grazie anche alla collaborazione con il regista cinematografico Enrico Pau e dell’attore Pino Micol.

Un lavoro che verrà strutturato alternando le varie voci, spezzettando la trama in tanti segmenti autonomi, fino a ricomporre un mosaico unitario, in modo da riportare alla ribalta due importanti tradizioni artigiane locali: la lavorazione dei manufatti in rame e la realizzazione di prodotti tessili.