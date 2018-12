Ponte dell’Immacolata sotto la pioggia

In arrivo da lunedì un’ondata di freddo polare

Di: Redazione Sardegna Live

Nuova perturbazione in arrivo sull’Italia, che porterà con sé piogge sparse prima al Centro-Nord e poi al Sud, e nevicate anche abbondanti sopra i mille metri di quota sulle Alpi. Tempo instabile anche nel fine settimana, ma sarà da lunedì che la situazione cambierà drasticamente: in arrivo una vera e propria ondata di freddo polare con gelo e neve fino a bassa quota.

La mattinata di sabato 8 in Sardegna sarà accompagnata da locali addensamenti compatti, accompagnati da piogge o rovesci sparsi, in rapida attenuazione in tarda mattinata. Dal pomeriggio ancora residui addensamenti compatti.

Temperature minime stazionarie nella Sardegna orientale e, le massime in diminuzione, con venti forti di maestrale e mare da agitati a molto agitati.

Da domenica 9 estesa nuvolosità compatta e dal pomeriggio estensione della nuvolosità compatta e precipitazioni in gran parte dell’Isola.

Da lunedì 10 a mercoledì 12 molte nubi e temporali sparsi.