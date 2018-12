Ragazza travolta sulle strisce, automobilista senza assicurazione: scatta la maxi multa

L’episodio si è verificato in via Campania

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale, questa sera, nella via Campania. Una ragazza di 20 anni, di origine indiana, residente a Samassi, mentre attraversava sulle strisce pedonali nella via Campania all'altezza della via Mattei è stata investita da una Daewoo Matiz, guidata da un cagliaritano di 46 anni.

Il pedone è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice giallo mentre il veicolo è risultato non assicurato e veniva posto sotto sequestro ed il conducente dovrà pagare una sanzione di 849 euro. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.