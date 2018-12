Tragedia sulla 130, auto contro tir: un morto

L’incidente è avvenuto al chilometro 22,900 tra Villaspeciosa e Siliqua, in direzione Cagliari

Di: Alessandro Congia

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente stradale sulla statale 130, dove sono rimasti coinvolti un autoarticolato e un’Audi: il conducente della macchina è deceduto sul colpo, rimanendo tra l’altro incastrato tra le lamiere.

La tragedia è avvenuta stasera al km. 22,900 tra Villaspeciosa e Siliqua in direzione Cagliari, la sala operativa del 115 ricevuta la chiamata dalla Polizia di Stato, ha tempestivamente inviato due squadre di pronto intervento sul posto, una dalla sede centrale e una dal distaccamento di Iglesias per soccorrere gli occupanti e mettere in sicurezza l'area.

Sul posto gli operatori sanitari del servizio di emergenza del 118, che purtroppo hanno constatato che per l’uomo non c’era più nulla da fare. Le indagini sono in corso per stabilire le cause dello schianto mortale.