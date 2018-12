Policlinico di Sassari: ieri l’incontro tra la Regione e i Sindacati

Arru: «Lavoriamo per l’accreditamento provvisorio»

Di: Antonio Caria

Si è tenuto ieri pomeriggio un incontro sull’accreditamento del Policlinico di Sassari tra l’assessore della Sanità della regione Sardegna Luigi Arru, insieme al direttore generale dell’ATS Fulvio Moirano e alla presenza anche del sindaco di Sassari Nicola Sanna, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Da parte sua Arru ha ribadito come «Ognuno sta facendo la sua parte e come si massima la disponibilità degli uffici regionali che stanno lavorando per riconoscere l’accreditamento provvisorio per le attività ambulatoriali nel brevissimo termine».

Arru ha ancora una volta sottolineato che «Nessuno pensa di chiudere questa importante struttura o di spostare i posti letto altrove. I 200 dipendenti devono stare tranquilli: stiamo tutti lavorando per arrivare a una positiva conclusione di questa vicenda. Le istituzioni coinvolte hanno lo stesso obiettivo, e questo lo abbiamo sottolineato anche nell’incontro di oggi».

L’attuale proprietà, dal canto suo, ha reso noto che intende proporre anche l’accreditamento dell’area medica e delle aree destinate alla riabilitazione e alle degenze.

Sulla vicenda è nuovamente interventi anche il primo cittadino sassarese. «Abbiamo chiesto agli uffici del Comune di dare priorità alle pratiche relative alla struttura ospedaliera – ha rimarcato Sanna -. In particolare il Suape sta già dando massima collaborazione a mano a mano che sono presentate le pratiche. L'Amministrazione ha dato ampia disponibilità al Policlinico per affrontare con la massima celerità l'esame delle carte. Gli uffici sono a completa disposizione per istruire le pratiche».