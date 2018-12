Stelle di Natale AIL, solidarietà e ricerca

L’AIL di Nuoro ribadisce l’importanza della Ricerca. I ricavati verranno utilizzati per l’acquisto di un Sequenziatore da donare al Laboratorio di Ematologia del San Francesco

Di: Redazione Sardegna Live

Ritornano il 7, 8 e 9 dicembre in gran parte delle piazze di Nuoro e provincia, le stelle di Natale AIL, ormai un’icona di solidarietà, che aiutano la ricerca e la cura delle Leucemie, dei Linfomi e del Mieloma.

L’AIL di Nuoro, che ribadisce e sostiene l’importanza della Ricerca Scientifica, lo fa sostenendo nuovamente la professionalità dei medici e dei biologi della UOC di Ematologia, aiutando i pazienti affetti da patologie ematologiche. I proventi della Manifestazione “Stelle di natale 2018”, arrivata alla 30esima edizione, verranno infatti utilizzati per l’acquisto di un Sequenziatore di ultima generazione da donare al Laboratorio specialistico della UOC di Ematologia dell’ospedale San Francesco di Nuoro.

Questa strumentazione andrà così a completare e integrare la dotazione del Laboratorio della UOC che potrà offrire prestazioni nel campo della medicina molecolare, permettendo di mettere in atto la “farmaco genomica personalizzata”.

Grazie al Sequenziatore modello GeneStudio S5 della Thermo Fisher Scientific, si potranno “leggere” in tempo reale la presenza di mutazioni nella leucemia, con la possibilità di decidere in circa 48 ore quale trattamento somministrare al paziente, in base al suo patrimonio genetico, con un’ottimizzazione farmaco-economica e un risparmio per il sistema sanitario di estrema rilevanza.