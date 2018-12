Tour del Coros per “Un’isola di canto e danze”

Si comincia giovedì 6 a Putifigari per terminare venerdì 28 dicembre a Usini

Di: Antonio Caria

Cinque appuntamenti in altrettanti paesi del Coros, all’insegna del canto e del ballo sardo.

Sarà questo il leit motiv di “Un’isola di canto e danze”, promossa dalla Pro loco, dal coro e dal gruppo folk San Giorgio di Usini e finanziata dalla Regione Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Spettacolo e Sport) e con il patrocinio del Comune di Usini.

Un giro dell’Unione dei Comuni del Coros che partirà giovedì 6 dicembre all’auditorium comunale di Putifigari, per proseguireil 14 all’Exma di Tissi, il 20 al Centro sociale “Don Usai” di Plaoghe, il 27 al Centro polifunzionale “Emanuela Loi” di Cargeghe per finire il 28 all’Auditorium comunale di Usini.

«Da tempo siamo impegnati in un’azione di promozione del nostro territorio – ha detto la presidente della Pro Loco Antonella Masia – non solo per quanto riguarda gli aspetti enogastronomici ma anche dal punto di vista culturale».

Progetto sposato dai due partners, il Coro di Usini, diretto da Mario Tedde e il Gruppo Folk San Giorgio con il suo presidente, Gavino Piras. «Per noi è un onore poter essere parte integrante di questo progetto – hanno detto entrambi – e provare a spiegare, con la nostra musica e le nostre danze, quanta storia antica ci sia dietro le tradizioni sarde».

Un percorso che proverà anche a spiegare come il fenomeno diventa spettacolo: «Gli spettatori – ha aggiunto Antonio Brundu – sono oggetti quasi soggetti passivi di uno spettacolo che si svolge su un palco mentre, prima, la piazza aveva quel ruolo catalizzatore che accoglieva le persone e dove tutti si sentivano parte integrante di un qualcosa che era più di uno spettacolo. Proveremo, con chi parteciperà, a riportare in piazza il canto e la danza».

Le serate, in programma alle 19.30 e presentate da Ilaria Tucconi, vedranno la partecipazione del chitarrista Claudio Pes ((Associazione culturale Sos Traditzionales) e e del cantadore Leonardo Spina (Associazione culturale Coro Logudoro).

Per la parte più scientifica, le esibizioni saranno accompagnate dagli interventi di “Canto e ballo: storia, magia, rito e spettacolo”, a cura del Sindaco di Usini, Antonio Brundu, e “La danza e la musica nel Coros”, con Giuseppe Cubeddu.