“A S’Antiga moda”: sabato 15 dicembre la seconda edizione a Usini

L’evento culturale è inserito all’interno di “Ajò a Ippuntare”

Di: Antonio Caria

Non solo enologia a Usini, ma anche costumi e gioielli tradizionale. Come cornice di “Ajò a Ippuntare”, sabato 15 dicembre le vie del paese ospiteranno centocinquanta rappresentanze provenienti da tutta l’isola per “ A S’Antiga moda”, giunta alla seconda edizione.

Presenzieranno i paesi di Nuoro, Monastir, San Basilio, Sennori, Milis, Villagrande, Strisaili, Samugheo, Bolotana, Olbia, Bitti, Ossi, Uri, Nulvi, Porto Torre, Trinità d’Agultu, Ollolai, Macomer, San Nicolò D’Arcidano, Villanovaforru, Sorso, Mores, Ozieri, Mara, Olmedo e Osilo.

«Volevo mettere in piedi una manifestazione che non si fermasse alla sola sfilata o rassegna di balli – ha dichiarato Gavino Piras, organizzatore dell’evento-. Volevo portare al centro dell’attenzione l’abito sardo in tutte le sue caratteristiche, gioielli compresi. Ringrazio la Pro loco per averci creduto. La nostra unione porta sempre buoni frutti».

Per il Sindaco Antonio Brundu «“S’Antiga moda si ripropone quest’anno con la seconda edizione, ed io non posso che essere orgoglioso, in quanto primo cittadino ma anche a nome della mia comunità, di ospitare nel nostro paese il valore prezioso che ci appartiene: il costume sardo e la nostra musica fra voce e organetto».

La sfilata partirà alle 16.00 e si concluderà in piazza Conciliazione dove, presentati descritte le fogge ed i loro /particolari, sfilando lungo una passerella, accompagnati dagli organetti di Paolo Tucconi e Giuseppe Cubeddu. La manifestazione sarà presentata da Ilaria Tucconi.