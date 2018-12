Autunno in Barbagia, cibo e musica tra i nonnini del piccolo paesino medioevale

Tra gli occhi attenti del fotografo dei centenari, Pierino Vargiu e di Angela Mereu, non mancano le testimonianze di longevità

Di: Alessandro Congia

Un piccolo spaccato di storia, tradizioni, musica, buon cibo e di esempio di autentica longevità. Lo testimoniano Pierino Vargiu e Angela Mereu, che per la prima volta sono stati a Oniferi per Autunno in Barbagia, una bella manifestazione che in questo paese si è svolta per il secondo anno, all’insegna di un paesino accogliente, con le belle cortes e "le perle di Sardegna", (gli anziani, come sottolinea Pierino Vargiu).

Nella piccola comunità di poco meno di 900 anime, la prima conoscenza fatta è stata con tzia Chichedda di 94 anni, (la nonnina con il bastone) simpatica e cordiale non si è sottratta ai consueti scatti fotografici: “Grazie alla collaborazione di Giovanna, Alice e della vice sindaca Daniela Daga – raccontano Pierino e Angela - che ci hanno accompagnato a casa dei loro nonnini, c’è stato un clima di estrema gentilezza, sorrisi e con il tradizionale cumbidu. Abbiamo fatto conoscenza con le gemelle Daniela e Maria Teresa di 96 anni, Francesca e Maria di 99 anni, Fedela 98 anni, Maria Antonia di anni 94, due coppie speciali Giovanni Maria Brilla di anni 106 e sua Moglie Giuseppina di anni 93, sposati da oltre 70 anni, il fratello di Giovanni Maria, Bernardino di anni 94 e sua moglie Eleonora di anni 82 sposati da 62 anni. E come ciliegina sulla torta – concludono i due fotografi di Elmas - durante il pranzo in una cortes abbiamo conosciuto un'altra bella nonnina, Romana. Ognuna di loro ha raccontato un po’ della loro vita arricchendoci come soltanto gli anziani riescono a fare”.