Una delegazione russa a Palazzo Ducale

Nadezhda Leonteva e Aleksandr Kanaev sono stati ricevuti dalla Presidente del Consiglio Esmeralda Ughi

Di: Antonio Caria

Nella mattinata di oggi, la Presidente del Consiglio comunale di Sassari, Esmeralda Ughi, ha ricevuto a Palazzo Ducale la vice sindaca della città russa di Rzhev Nadezhda Leonteva e il presidente dell'assemblea dei Deputati del distretto di Rzhev Aleksandr Kanaev.

Da qualche mese il Comune amministrato dal Sindaco Nicola Sanna è impegnato in relazioni internazionali per favorire il dialogo tra le città del Nord Sardegna e le piccole e medie russe su argomenti di mutuo interesse e con lo scopo di promuovere il dibattito scientifico e di rafforzare la cooperazione tra popoli.

La Leonteva e Kanaev hanno preso parte, in questi giorni, al terzo seminario “Russia e Mediterraneo”, promosso per il centenario della Costituzione sovietica del 1918 dall'Isprom e dal Cnr con il patrocinio del Comune di Sassari e della Regione Sardegna. La Ughi ha poi accompagnato gli ospiti in una visita del Palazzo Ducale.