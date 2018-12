Fiamme su un balcone in via Dante, momenti di paura a Cagliari

Il fumo ha invaso pericolosamente la palazzina

Di: Redazione Sardegna Live

Momenti di paura in via Dante, all'angolo con via Cocco Ortu, a Cagliari, dove un incendio è divampato in un balcone con fiamme che sono state viste da tantissime persone mentre il fumo invadeva il palazzo.

Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco intervenuti in seguito alle segnalazioni dei cittadini. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia di agenti della Polizia municipale.

Secondo i primi accertamenti le fiamme sarebbero partite da un bidone della spazzatura sistemato nel balcone di un appartamento. Non si sono registrati feriti e i danni, grazie al lavoro dei vigili, non sono stati ingenti.