Alla guida di un'auto si scontra con un altro veicolo, positivo all'alcol test

Denunciato per guida in stato di ebbrezza

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Decimomannu, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 41enne artigiano, noto alle forze dell’ordine.

Questi, alla guida del proprio veicolo, una Mercedes 180c è andato a collidere con una Ford Kuga condotta da un 21enne di Assemini.

Sottoposto dai militari alla prova dell’etilometro, sarebbe risultato positivo con tasso alcolemico pari a 1.04 g/l la prima volta e 0.94 g/l la seconda.

La Mercedes, tra l'altro, sarebbe risultata priva di copertura assicurativa. Per questo è stata posta sotto sequestro amministrativo.