Distrutto dalle fiamme il chiosco La Conchiglia

L'incendio potrebbe essere doloso

Di: Redazione Sardegna Live

Potrebbe essere di origine dolosa l'incendio che ha distrutto il chiosco “La Conchiglia”, uno dei più rinomati del litorale algherese, presso la spiaggia di Maria Pia.

Gli accertamenti sono ancora in corso ma gli inquirenti che indagano sulla vicenda sono convinti che le fiamme che hanno avvolto la struttura non sarebbero partite per caso.

Le telecamere installate nelle vicinanze potrebbero aver ripreso qualcosa di utile alle indagini. Gli investigatori ritengono che se è stata la mano dell'uomo a causare il danno, si tratti di vandali e non di un gesto atto a danneggiare il proprietario dell'attività per motivi specifici.

L’incendio sarebbe partito poco prima dell’alba, sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che dopo alcune ore hanno domato le fiamme.