“A Sa Sarda!”: Su Cunsonu Nostra Segnora de Seunis inaugura la nuova rubrica del Ticcu socialclub

L’appuntamento è in programma venerdì 7 dicembre dalle 18.00

Di: Antonio Caria

Sarà Su Cunsonu Nostra Segnora de Seunis di Thiesi ad inaugurare la nuova rubrica del Ticcu socialclub di Vicolo del Campanile a Sassari, dal titolo “A Sa Sarda!”, già sperimentata in passato e dedicata alla tradizione e alla cultura sarda.

Il format prevede che ogni puntata sia dedicata a un paese. Venerdì 7 dicembre sarà la volta del paese del Meilogu. Il programma prevede, dalle 18.00, l’allestimento di due diverse esposizioni, quella di Ma_Ma (Maria Masia), ai piani superiori, e quella di Andrea Masia nella prima Cantina, dove sarà allestito un vero e proprio laboratorio di pelletteria artigianale.

Dalle 21.00, nella seconda cantina, si potrà assistere all’esibizione del Cunsonu nato alcuni anni fa grazie ad alcuni giovani appassionati di canto a tenore, con l'intento di mantenere intatta la secolare tradizione del canto a cunsonu di Thiesi.

La formazione porta il nome della Madonna di Seunis, in sardo “Nostra Segnora de Seunis”, veneratissima in paese. Tra i brani in repertorio “Sos Gosos de Nostra Segnora”.

I componenti sono: Giuseppe Villa (Oghe), Salvatore Tanca (Oghe), Matteo Vargiu (Mesa oghe), Carlo Pala (Basciu), Giuseppe Spissu (Contra). Le due voci soliste (Villa e Tanca) si alterneranno durante la serata.