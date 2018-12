La compagnia barracellare di Tissi ha sei nuovi componenti

GianMaria Budroni: «Rafforzato il controllo del territorio»

Di: Antonio Caria

Alessio Angiangia, Matteo Chessa, Pietro Derosas, Ottavio Masala, Michele Sanna e Nicola Cocco sono i sei nuovi barracelli che hanno giurato nella sala consiliare del Comune di Tissi davanti al Sindaco GianMaria Budroni.

«Grazie a questo incremento viene rafforzato il controllo del territorio», sono state le parole pronunciate dal primo cittadino che ha aggiunto come «È un fatto positivo che sempre nuovi cittadini si assumano questa responsabilità. E’ per me forte motivo di orgoglio avere e disporre di una compagnia così coesa e disponibile , è indispensabile il ruolo della Compagnia Barracellare nella tutela quotidiana del territorio e la repressione dei reati più comuni, come l'abbandono dei rifiuti nelle campagne.Il ricambio e la crescita sono essenziali per la vita della compagnia».

Quest’ultima, diretta dal capitano Antonello Masia, annovera ora 26 elementi ma, come ricorda ancora Budroni, «Le iscrizioni sono sempre aperte a tutti i cittadini e che chiunque sia interessato a far parte della compagnia può farne richiesta».