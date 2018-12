La Coldiretti scommette sul Guilcer: Salvatore Cambula nuovo segretario di zona

Inaugurata anche la nuova sede

Di: Antonio Caria

Coldiretti scommette nel Guilcer. Salvatore Cambula, 37 anni di Sindia, è il nuovo segretario dell'ufficio zona della Coldiretti.

«È un territorio in cui crediamo molto – ha affermato questa mattina il direttore di Coldiretti Oristano Luca Saba durante l’insediamento del nuovo segretario – per questo in una politica interprovinciale e di interscambio arriva da Macomer un’ottima professionalità, un ragazzo giovane ma allo stesso tempo con una forte esperienza alle spalle».

Per l'occasione è stata inaugurata anche la nuova sede che si trova a Ghilarza, in via Cagliari 22. «Anche con la sede abbiamo pensato ai soci e agli operatori – ha sottolineato il vicedirettore di Coldiretti Oristano Emanuele Spanò -. Una struttura centrale, ampia e luminosa, accogliente per i soci e confortevole per gli operatori che sicuramente faciliterà il lavoro di entrambi».

“Questa mattina abbiamo cominciato un nuovo percorso – ha dichiarato il presidente di Coldiretti Oristano Giovanni Murru -. Lo facciamo con un segretario di zona esperto e con un nuovo e confortevole ufficio, aspetto anche quest’ultimo non secondario nell’ottica di dare il miglior servizio ai nostri soci».