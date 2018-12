Fine settimana tra cultura e tradizioni del Meilogu a Cossoine

Tre giorni tra stands, musica, visite guidate ed enogastronomia

Di: Antonio Caria

Ritorna a Cossoine la manifestazione “Meilogu-la cultura delle tradizioni”, promossa dall'Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Sabrina Sassu con il contributo della Regione Sardegna.

Un evento che ha come obiettivo mettere insieme i vari paesi di questa parte dell'isola in un unico evento per promuovere la cultura e le tradizioni tipiche in appositi stands che verranno allestiti per le vie del paese.

Per l'occasione saranno messi in mostra i vari prodotti enogastronomici del territorio e i manufatti artigianali. Si partirà venerdì 7 dicembre con le visite guidate che vedrà coinvolte le scolaresche. Sabato 8 alle 18.00, la Chiesa di Santa Chiara ospiterà il concerto della coro polifonico "Città di Sennori".

Domenica 9 dalle 11.00, la giornata clou con l'allestimento degli stands con piatti tradizionali e prodotti del Meilogu, il concorso per il miglior piatto, le visite guidate al Nuraghe Corru e Oe e al Centro storico, musica popolare del Mediterraneo con il gruppo Archè, oltre che mostre ed esposizioni presso il museo enogastronomico.