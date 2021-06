Auto in fiamme a Sestu, intervengono i Vigili del Fuoco

Un'auto in sosta ha preso fuoco nella notte

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 2:20 di questa mattina in via Andrea Costa, a Sestu, per l'incendio di un'autovettura in sosta.

Dopo la prima segnalazione pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento "1A" della sede centrale del Comando di Cagliari è intervenuta sul posto.

Delimitata l'area, gli operatori hanno provveduto a spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area circostante e la sede stradale. Evitata la propagazione delle fiamme alle strutture adiacenti. In fase di accertamento le cause del rogo.