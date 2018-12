Strage di cuccioli a Macomer, la denuncia sui social dell'associazione Facedog

Rinchiusi dentro un sacco di plastica e poi gettati in un ruscello

Di: Redazione Sardegna Live

Sono stati rinchiusi dentro un sacco di plastica e poi gettati in un piccolo ruscello. Questa l'atroce fine di dieci cuccioli di cane a Macomer, trovati senza vita dagli agenti della polizia locale.

"Il ritrovamento – spiega a La Nuova Sardegna Andrea Rubattu, assessore comunale all’Ambiente –, è avvenuto giovedì scorso in località Miuddinu, lungo la strada che un tempo ospitava il vecchio immondezzaio. È stato un caro amico ad avvisarmi. Stava facendo jogging quando ha fatto la terribile scoperta. Uno dei meticci era già morto, gli altri nove, anche se in condizioni critiche, sembravano respirare". I cuccioli sono tutti morti di lì a poco. "Quello che si è consumato è un atto ignobile – ancora Rubattu –, è un gesto vile che mostra una profonda inciviltà che esula dall'attività politica e dalla sterilizzazione. Siamo di fronte a persone senza scrupoli che utilizzano sistemi inaccettabili per disfarsi dei propri animali".

La vicenda è stata resa nota sul web da una denuncia diffusa su Facebook dalle volontarie di Facedog nella pagina ufficiale dell'associazione. Il post ha suscitato un'ondata di rabbia e commozione. "La scelta di pubblicare un’immagine così forte – specifica l’associazione –, deriva dall'urgenza di rispondere a chi reputa innaturale la sterilizzazione delle cagne. Ci auguriamo che, non appena il bando comunale verrà pubblicato, i nostri concittadini possano sfruttare al massimo l'occasione. La speranza è che sempre più persone diventino consapevoli degli effetti positivi di questa pratica".

L’assessore all’Ambiente garantisce che, entro la fine dell’anno, il bando sarà operativo. "Potremmo contare su una cifra complessiva di 10 mila euro, messa a disposizione da Regione e Comune. La novità è che tutti i veterinari della città potranno effettuare la sterilizzazione che sarà a costo zero per i padroni dei cani". Rubattu annuncia a breve una due giorni dedicata alla microchippatura gratuita dei cani. A Macomer sono ancora tantissimi quelli sprovvisti del microchip e che quindi non possono essere sterilizzati.