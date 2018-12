Marina militare in festa per Santa Barbara, celebrazioni anche a Cagliari

Martedì la messa solenne a Bonaria

Di: Redazione Sardegna Live

La Marina militare si prepara alle celebrazioni in onore della patrona Santa Barbara, la cui festa ricorre il 4 dicembre,

Anche a Cagliari sono in programma una serie di appuntamenti per festeggiare la ricorrenza.

Domani, 3 dicembre, nella base navale, si terrà il concerto a cura del conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Martedì alle 9.30, nella basilica di Nostra Signora di Bonaria, monsignor Arrigo Miglio celebrerà la messa solenne alla quale prenderanno parte il comandante del Comando supporto logistico e di presidio della Marina Militare in Sardegna, contrammiraglio Enrico Pacioni, e il comandante e il dirigente del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari, ingegneri Gino Novello e Antonio Giordano, unitamente alle autorità civili e militari, al personale in servizio e in congedo e alle relative associazioni combattentistiche e d’arma.

"Sarà un momento particolarmente sentito che riunirà il personale della Marina Militare e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in comune riflessione - così una nota diffusa -, col profondo pensiero a coloro che in territorio nazionale, sui mari di tutto il mondo e nei teatri operativi svolgono il loro quotidiano lavoro al servizio della Patria e della collettività".