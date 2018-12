Incendio in un'abitazione: muore 25enne

Grave la madre della vittima

Di: Redazione Sardegna Live

Drammatica nottata a Porto Torres, dove un giovane di 25 anni, Gaviniccio Cau, è morto intossicato dal fumo generato da un rogo nella sua abitazione all'ultimo piano di una palazzina in via Piemonte, La madre della vittima, Anna Bono, 56 anni, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Sassari.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, allertati intorno alle 4 del mattino. I sanitari del 118 non hanno potuto fare niente per salvare il giovane.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo in via Piemonte un carabiniere, che ha chiamato i vigili del fuoco. Assieme, i soccorritori hanno sfondato la porta dell'appartamento salvando la madre, ora in prognosi riservata.

Gavinuccio Cau è morto a causa di un arresto cardiocircolatorio per l'inalazione del fumo.

Nell'incendio è morto anche il cagnolino della famiglia.